Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü - Haberler

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Kahramanmaraş'ta husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

AA - Ömer Faruk Salman - Güncel
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, husumetli komşusu tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde Ö.N. (31), aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf Y'ye (41) av tüfeğiyle ateş açarak bölgeden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Yusuf Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Ö.N, Yenişehir Mahallesi'nde çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Ömer Faruk Salman - Güncel

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Güncel Haberler

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