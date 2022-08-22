Van haber | Soylu: "İnanıyoruz ki bu kahramanlarımızın sayesinde Gabar, Cudi, Ağrı, Van tertemiz olacak" Güncel Haberler Van haberleri: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu'nda düzenlenen, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Güncel Kaynak: AA / Sefa Şahin Jandarma Güncel Haberler

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