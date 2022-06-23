Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen kişi, yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurda ölü bulundu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddia edilen kişi, yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Murat Yazar (48), 21 Haziran'da ailesine define aramak için Karabel Geçidi Hitit Kaya mevkiine gideceğini söyledi. Yazar'ın evine dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine arama başlatan jandarma ekipleri, Yazar'ın cesedini Hitit Kaya mevkiinde yaklaşık 10 metre derinlikteki çukurun içinde buldu. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Yazar'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardında morga kaldırıldı. Ekipler, olay yerindeki kazı malzemelerine el koyarken, çukurun kapatılması için çalışma başlatıldı. AA / Kürşat Gürbüz - Güncel Murat Yazar 21 Haziran İzmir Güncel Haberler

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