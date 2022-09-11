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Ünlü balıkçıda olaylı gece! Başında bardak kırılan kişi, etrafa ateş açtı

Güncel Haberler

Sarıyer Yeniköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda çıkan kavgada başına bardakla vurularak yaralanan kişi, tabancayla ateş etti. Şans eseri silahla yaralanan olmazken, başında bardak kırılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde Arnavutköy'de bulunan ünlü bir balıkçıda iddiaya göre, balıkçıda bulunan ve iki ayrı masada oturan müşteriler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

Kavgada bir kişi tartıştığı kişinin başına bardakla vurdu. Başında bardak kırılan kişi yaralanırken, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak etrafa rastgele ateş etti.

BAŞINDA BARDAK KIRILAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olayda şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede önlem alırken, başına vurulan bardakla yaralanan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri balıkçıda çalışma yaparak boş kovanları incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeniköy 3. Sayfa Güncel Haberler

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