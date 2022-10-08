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Son 1 ayda 2. çatışma! Vadistanbul'un ardından İstinye Park'ta da yabancı uyruklu şahıslar birbirlerine kurşun yağdırdı

Güncel Haberler

Sarıyer'de bulunan Vadistanbul AVM'de 11 Eylül'de yaşanan silahlı çatışmanın ardından şimdi de yine Sarıyer'de bulunan İstinye Park'ta benzer bir olay yaşandı. Ünlü AVM'de bir restoranda yaşanan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralanırken, 6 kişi gözaltına alındı. Her iki çatışmayı da yabancı uyruklu şahıslar gerçekleştirdi.

İstanbul'da İstinyePark AVM'de bir restoranda silahlı kavga yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiler arasında çıkan tartışma sonrası 2 kişi yaralanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün saat 13.10 sıralarında Sarıyer ilçesinde bulunan bir AVM içerisinde silahlı kavga çıktığı bilgisi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Olay ile ilgili yapılan araştırmalarda İran uyruklu Alman vatandaşı bir kişiyle, Lübnan vatandaşı bir kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktığı tespit edildi.

Olayda, İran uyruklu Alman vatandaşı kişi ile kavgayla ilgisi olmayan Ukrayna vatandaşı bir kişi silahla yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Silahlı kavga ile ilgili 6 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son 1 ayda 2. çatışma! Vadistanbul'un ardından İstinye Park'ta da yabancı uyruklu şahıslar birbirlerine kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer'de Vadistanbul AVM'deki bir restoranda 11 Eylül'de 20.00 sıralarında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışma sırasında Azerbaycanlı Rakif A. (35), Mehraj K. (26), Qulam İ. (23) ile İranlı Seyyad A. (33) ve Türk vatandaşı Fatih Mehmet K. yaralanmıştı. AVM'de çatışma sırasında büyük panik yaşanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü İstanbul kavga İran 3. Sayfa Güncel Haberler

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