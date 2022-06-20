İstanbul Barosu: Kapasitesi olmayan belediyeler hayvanları ölüme terk etti

İSTANBUL Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, kapasitesi ve bakım evi olmayan belediyelerin hayvanları toplayıp, ölüme terk ettiğini söyledi. Ekmekçi 2021 yılı verilerine göre 1390 belediyeden sadece 237'sinin bakımevi olduğunu belirtti. Merkezin Tehlike Arz Eden Hayvanlarla' ilgili genelgelinin iptali için dava açtığı, 4 aydır sonuçlanmadığı da bildirildi.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı, 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla İstanbul Barosu'nun Beyoğlu'ndaki binasında düzenlendi. Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr. Mustafa Özcan, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.

GENELGENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK

Merkez Üyesi Avukat Özlem Yazıcıoğlu ise genelgeyle istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığını belirterek "Bu genelgenin pek çok sebeple hukuka aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'da iptal istemiyle dava açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz, henüz bir karara bağlanmamıştır. Yaklaşık 4 aydır bir karar alınmamıştır" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel