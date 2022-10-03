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Son dakika haberleri! Eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı

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Son dakika haberlerine göre Isparta'da eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Isparta'da eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükgökçeli köyünde ormanlık alandaki ağılda eşi Yadigar I'yı (40) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Sezer I'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sezer I'nın ifadesinde, eşi Yadigar I'yı kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay

Büyükgökçeli köyünde çobanlık yapan Sezer I, dün ormanlık alanda eşi Yadigar I'yı tabancayla yaralamış, sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olay sonrası kaçan şüpheli, Osparta-Eğirdir kara yolu Okuyanlar Çiftliği mevkisinde yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel

Büyükgökçeli Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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