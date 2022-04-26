Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

AA - Elaheh Salari - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: İran'da Sünni din adamlarını öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Son dakika haberine göre İran'ın Gülistan Eyaleti Başsavcısı Haydar Asyabi, 2 Nisan'da öldürülen iki Sünni din adamının katil zanlısının gözaltına alındığını söyledi.

İran'ın Gülistan Eyaleti Başsavcısı Haydar Asyabi, 2 Nisan'da öldürülen iki Sünni din adamının katil zanlısının gözaltına alındığını söyledi.

Gülistan Adliye Kurumu Halkla İlişkiler Bölümüne açıklama yapan Asyabi, din adamlarının öldürülmesiyle ilgili dava hakkında bilgi verdi.

Asyabi, "Günbed'de iki Sünni din adamının katili, suç ortaklarıyla birlikte gözaltına alındı." dedi.

Zanlının da Sünni olduğunu ve kişisel anlaşmazlıklar nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiğini aktaran Asyabi, olayın terör saldırısı olmadığını kaydetti.

Gülistan eyaletine bağlı Günbedkavus ilçesinde, 2 Nisan 2022'de, din adamları Gül Muhammed Pejman ve Abdurrrahman Hoca uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmişti.

AA / Elaheh Salari - Güncel

Halkla İlişkiler, Sünni, Nisan, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title