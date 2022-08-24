Son dakika haberleri! Her patlamada sallanıyorlar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki taş ocaklarında kontrollü patlamalar, mahalleliyi isyan ettirdi. Patlamaların yarattığı sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştuğu görüldü. 17 Ağustos Mahallesi Muhtarı Halil Taş "Her patlamada deprem gibi sallanıyoruz, evlerin çoğunda hasarlar oluşuyor" dedi.

Körfez ilçesi Yukarı Hereke bölgesindeki 2 taş ocağında kontrollü patlamalar, yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan mahallelinin tepkisine neden oldu. Neredeyse her gün devam eden çalışmalar sırasında kullanılan patlayıcılardan çıkan ses çevre halkını olumsuz etkilerken, patlama sırasında oluşan sarsıntılar nedeniyle bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu.

Patlamalar sonrası sarsıntılara bir çözüm bulunmasını talep eden mahallelilerden Temel Şahin, "Taş ocaklarında patlama olduğu zaman biz burada deprem oluyormuş gibi hissediyoruz. Evimizdeki merdivenlerde çökme, duvarlarda çatlaklar var, bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek? İlk başlarda dinamit atıldığında direk televizyona bakıyorduk nerede deprem oldu diye, o kadar şiddetli oluyordu sarsıntı. Eşim defalarca uykudan 'deprem oluyor' diye kalktı. Çözüm bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.