Son dakika haberleri | Hapisteki eski Malezya Başbakanı Necip Rezak hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre KUALA Yolsuzluk mahkumiyetinin onanmasıyla hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. KUALA Yolsuzluk mahkumiyetinin onanmasıyla hapsedilen eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Necip Rezak'ın ofisinden Muhamad Mukhlis Maghribi, yaptığı açıklamada, Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu nedeniyle Kajang Hapishanesi'nde cezasını çeken Necip'in Kuala Lumpur Hastanesi'nde tedavi gördüğü bilgisini paylaştı. Muhamad Mukhlis, "(Necip Rezak) Şu anda Kuala Lumpur Hastanesi'nde tedavi görüyor. Hapishane yetkililerine ve Kuala Lumpur Hastanesi personeline göstermiş oldukları iş birliği ve yardım için teşekkür etmek istiyorum." dedi. Açıklamada, Necip'in tedavi gerektiren rahatsızlığına dair detay paylaşılmadı. Ulusal basının bir hapishane görevlisine dayandırdığı haberlerde de Necip Rezak'ın sağlık durumunun stabil olduğu aktarıldı. Mahathir Muhammed taburcu edildi Öte yandan, geçen günlerde Kovid-19'a yakalandığı için hastaneye kaldırılan eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed de hastaneden taburcu edildi. Mahathir'in ofisinden yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra doktorların tavsiyesi üzerine Ulusal Kalp Enstitüsü'nde istirahat eden 97 yaşındaki liderin taburcu edildiği bildirildi. Güncel Kaynak: AA / İdris Sülün Kuala Lumpur Necip Rezak Malezya Güncel Haberler Son Dakika

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