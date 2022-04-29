1 milyon TL ödülle aranan 'Reber' kod adlı terörist Semih Sayılğan, Hakkari'deki operasyonda etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Eren-Abluka-2 Operasyonu kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edildi, 28 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

TURUNCU KATEGORİDE 1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer alan 'Reber' kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, halkın desteğiyle güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edildiği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel