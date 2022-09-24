Son dakika haberleri | Hafif ticari aracın devrildiği kazada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı. Karacadağ Mahallesi yakınlarında seyir halinde olan Sabiha Yılmaz idaresindeki 07 AVK 791 plakalı ticari araç, henüz belli olmayan nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen aracın sürücüsü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu Sabiha Yılmaz İtfaiye Tragger Konya Güncel Haberler Son Dakika

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