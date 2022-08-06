Son dakika haberleri! Gaziantep'te öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te, silahlı saldırı sonucu ölen yakınının taziyesinde tabancayla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Şahinbey ilçesi, Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye tabancayla ateş edildi. Yaralanan H.T, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Polis olay yerinden kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güncel AA / Fırat Özdemir Ömer Turan Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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