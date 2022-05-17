Esenyurt'ta parkta öldürülen kadının kardeşi: Ablam 'beni bırak seninle evlenmem' diyordu - Haberler

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta parkta 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz'ı 16 yerinden bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Erdal Dönmez'in davasında tanıklar dinlendi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Meryem Yılmaz'ın kardeşi Onur Yılmaz, "Odanın dışında ikisinin bağırıp çağırdıklarını duydum. Erdal'ın 'Sen benim olmazsan seni öldürürüm' dediğini duydum. Meryem de 'Beni bırak seninle evlenmem' diyordu" dedi.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına tutuklu sanık Erdal Dönmez SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Meryem Yılmaz'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

"DEFALARCA BIÇAKLADI"

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Demirören Haber Ajansı / Güncel