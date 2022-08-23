Son Dakika | Esenyurt'ta çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. Esenyurt'ta 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı. İnönü Mahallesi'nde iki komşu arasında çöp atma meselesinden çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Mazlum B, Murat B. ve Murat K. silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada olayda kullanılan iki silah ele geçirildi. Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışması devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Esenyurt İnönü 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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