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Son dakika! Eriyen kar suları sağanak yağışla birlikte sele dönüştü

İhlas Haber Ajansı - Nejdet Yılmaz - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Eriyen kar suları sağanak yağışla birlikte sele dönüştü Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli yağan yağmur sel felaketine neden oldu.

ERZURUM (İHA) - Eriyen kar suları sağanak yağışla birlikte sele dönüştü

ERZURUM - Erzurum'un İspir ilçesi Çamlıkaya Mahallesi'nde akşam saatlerinde şiddetli yağan yağmur sel felaketine neden oldu.

Bahar mevsimiyle birlikte kar sularının erimesine etkili olan sağanak eklenince bazı bölgelerde sel ve su baskınları yaşandı.

Geçtiğimiz yılda aynı bölgede yaşanan sel felaketinde 1 kişi sele kapılıp kaybolmuş ve 25 gün sonra cesedine ulaşılmıştı.

Vatandaşlar bölgede özellikle yüksek alanlarda önlem alınmadığı için kar sularının erimesinin büyük bir risk oluşturduğuna dikkat çekerek yetkililerin tedbir almasını istediler.

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel

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