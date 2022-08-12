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Son dakika haberleri | Elazığ'da polisin 'şok' uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı

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Son dakika haberleri | Elazığ'da polisin 'şok' uygulamalarında 114 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: ELAZIĞ'da, polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda, aranma kararları bulunan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olan 114 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, polis ekiplerince 1 haftada gerçekleştirilen 'şok' uygulamalarda, aranma kararları bulunan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olan 114 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile motosikletli 'Yunus' timlerince kent genelinde 1 hafta içinde asayiş ve 'şok' uygulamaları gerçekleştirildi. Denetimlerde, aranan ya da asayiş olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen 114 kişi yakalandı. Şüphelilerden 29'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Uygulamalarda kayıp olarak aranan 5 kişi de bulunup, ailelerine teslim edildi. Denetimlerde 8 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 48 fişek, 1 tüfek, 5 gram metamfetamin, 5 kök Hint keneviri ele geçirildi. Çalıntı olduğu belirlenen 1 otomobil ve 1 motosikletin ele geçirildiği belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Özdemir - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler Son Dakika

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