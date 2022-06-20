Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2)

Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Düğün sonrası öldürülen kadın, 'çeyrek altın' kavgasında vurulmuş (2)

Son dakika haberi: KAVGADA ÖLEN GÜLTEN'İN EŞİ TUTUKLANDIDüğün sonrası takı tartışması nedeniyle çıkan ve Gülten Şencan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan eşi Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

KAVGADA ÖLEN GÜLTEN'İN EŞİ TUTUKLANDI

Düğün sonrası takı tartışması nedeniyle çıkan ve Gülten Şencan'ın hayatını kaybettiği silahlı kavga sonrası gözaltına alınan eşi Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan eşi Gülten Şencan'ın kendi silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu H.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu arada olayda yaralanan Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin ise hastanedeki tedavilerinin ardından sorgulanmak üzere gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

kavga Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title