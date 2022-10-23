Son dakika haberleri! Diyarbakır'da takla atan otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Son dakika habere göre Şanlıurfa karayolunda yan yola girmek isterken refüje çarpıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Çelik (69) yaşamını yitirdi. DİYARBAKIR- Şanlıurfa karayolunda yan yola girmek isterken refüje çarpıp, ters dönen otomobilin sürücüsü Bahattin Çelik (69) yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 3'üncü Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Bahattin Çelik yönetimindeki 01 DFV 40 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Çelik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çelik'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Bahattin Çelik Diyarbakır Şanlıurfa Güncel Haberler Son Dakika

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