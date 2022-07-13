Son dakika haberleri: Datça'da orman yangını (5)

5 EVDE KISMI HASAR MEYDANA GELDİ, 15 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangında kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler Hayıtbükü Koyu'na yaklaştı. Rüzgarın şiddeti ile alevler sahildeki evlere 200 metre kala paralel olarak ilerlemeye başladı. Hayıtbükü'nde tek katlı müstakil taş evin çatısına sıçrayan alevlere köylüler, tankerlerle getirdikleri su ve hortumlarla müdahalede bulundu. Alevler evi tamamen sarmadan söndürüldü. Ayrıca, Döşemealtı mevkisindeki inşaat halindeki bir bina ile Hayıtbükü Koyu yakınlarındaki 4 ev yangında kısmen zarar gördü. Bu evlerde kalan toplam 15 kişi alevler ulaşmadan kısa bir süre önce tahliye edildi.