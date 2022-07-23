Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak" - Haberler

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne terör örgütlerinin alçak saldırıları, ne ülkemizi köşeye sıkıştırmaya yönelik dış baskılar bizi yolumuzdan alıkoyamayacak"

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programında konuştu.

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AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kayseri Femaş Güncel Haberler Son Dakika

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