Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor.

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Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı. İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel