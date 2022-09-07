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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı) Silahlar gönderildiği söyleniyor.

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Son dakika haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in huzurunda 7 anlaşma imzalandı. İki lider, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA / Cemaleddin Turan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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