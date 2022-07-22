Son dakika haberleri! Cephedeki Ukraynalı askerler, batılı ülkelerden daha fazla askeri destek bekliyor
AA - Wolfgang Schwan - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, çatışmaların yoğunlaştığı doğu bölgesinde Ukraynalı askerlerin bekleyişi sürüyor.
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ederken, çatışmaların yoğunlaştığı doğu bölgesinde Ukraynalı askerlerin bekleyişi sürüyor. Cephe hattında devriyelerini sürdüren askerlerin moralinin yüksek olduğu görülürken, Rusya'ya karşı devam eden savaşta batılı ülkelerden daha fazla silah desteği bekliyorlar.
AA / Wolfgang Schwan - Güncel