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Son dakika haberleri! Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi

Son dakika haberleri! Çekya, orman yangınını söndürmek için Almanya ve Slovakya'dan yardım istedi

Bir son dakika haberine göre Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Çekya-Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için Almanya ve Slovakya'dan yardım talep ettiklerini söyledi.

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Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Çekya- Almanya sınırındaki Ceske Svycarsko Ulusal Parkı'nda çıkan yangının söndürülmesi için Almanya ve Slovakya'dan yardım talep ettiklerini söyledi.

Pazar başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle şimdiye kadar 30-35 hektarlık ormanlık alan yandı ve bölgedeki iki yerleşim birimi tahliye edildi.

Rakusan, yaptığı açıklamada, özellikle kayalık bölgelerde geleneksel itfaiye araçlarının kısıtlı olarak kullanılabildiğini, bu yüzden yangını söndürebilmek için Almanya ve Slovakya'dan yangın uçağı talebinde bulunduklarını belirtti.

Prag'ta bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise yaptığı açıklamada, yangının gece saatlerinde Almanya'ya da sıçradığını, yangının söndürülmesi için Orta Avrupa'da yangın söndürme uçak ve helikopter ağının kurulması gerektiğini söyledi.

AA / Mehmet Yılmaz - Güncel

Süleyman Soylu Slovakya Almanya Güncel Haberler Son Dakika

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