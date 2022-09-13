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Son dakika haberleri! Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü

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Son dakika haberleri! Bursa'da traktörün altında kalan kişi öldü

Son dakika haber... Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akdere Mahallesi yolundaki akaryakıt istasyonun arkasında traktörün devrildiğini ve altında bir kişinin olduğunu fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Niyazi Yakut (71) olduğu tespit edilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan araştırmada Yakut'un bölgede tarlasının olduğu, dünden bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi.

Yakut'un cenazesi Yenişehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak - Güncel

112 Acil Çağrı Yenişehir Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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