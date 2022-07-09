Son dakika haberleri! Bursa'da at yarışlarında tekme- tokat 'faul' kavgası Son dakika haberi... BURSA'da, at yarışları sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle piste girenler arasında kavga çıktı. BURSA'da, at yarışları sırasında faul yapıldığı gerekçesiyle piste girenler arasında kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine tekme ve tokatla saldırdı. Bursa Osmangazi Hipodromu'ndaki Süleyman Çelebi Koşusu'nda 8 ve 3 numaralı atların ilgilileri, faul yapıldığı gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflar da birbirlerine tekme- tokat saldırdı. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çevredekilerin ayırdığı taraflar, bölgeden uzaklaştırıldı. Demirören Haber Ajansı / Abdulsamet Uğur - Güncel kavga Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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