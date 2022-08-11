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Son dakika haberleri | Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı (2)

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Son dakika haberleri | Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı (2)

Son dakika haberleri... ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan Cengiz G. ve Erdem C., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan Cengiz G. ve Erdem C., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Güncel

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