Son dakika haberleri | Bursa'da araçta 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı (2) Son dakika haberleri... ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIBursa'nın Gemlik ilçesinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan Cengiz G. ve Erdem C., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1,5 kilo metamfetamin ele geçirilen araçta gözaltına alınan Cengiz G. ve Erdem C., sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut Bursa Güncel Haberler Son Dakika

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