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Son dakika haberleri | Burdur'da orman yangını (2)

Son dakika haberleri | Burdur'da orman yangını (2)

Son dakika haberleri: SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYORBurdur'un Bucak ilçesinin Çobanpınar köyü Sarıdere mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Burdur'un Bucak ilçesinin Çobanpınar köyü Sarıdere mevkisinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Bucak'ta Çobanpınar köyü Sarıdare mevkisinde kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangına 10 uçak, 10 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 70 arazöz ve iş makinaları ile birlikte Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri müdahale ediyor. Bucak'ta geçen yıl 11 Ağustos'ta aynı Sarıdere bölgesinde çıkan yangında yaklaşık 300 hektar kızılçam ormanı yanmış; iki günde kontrol altına alınan yangında bölgede çok sayıda köy ve mahalle tahliye edilmişti.

Halim AKCA/ BUCAK (Burdur),


Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Güncel

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