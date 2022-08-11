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Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti

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Boşanma aşamasındaki eşinin vurduğu Ezgi, hayatını kaybetti

İzmir'de, boşanma aşamasındaki eşi Deniz Özarslan'ın vurduğu Ezgi Özarslan, hayatını kaybetti.

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan ve iki haftadır yaşam mücadelesi veren Ezgi Özarslan'dan acı haber geldi. Bir süredir makineye bağlı yaşayan genç kadın hayatını kaybetti.

İŞ YERİNE GELİP BAŞINDAN VURDU

Olay, 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Özarslan'ın beyin ölümü gerçekleşince ailesi organlarını bağışlama kararı aldı. Sağlık Bakanlığı ile yürütülen yazışmanın ardından Ezgi Özarslan'dan koronavirüs testi için örnek alındı. Test sonucu pozitif çıkınca Özarslan'ın organları bağışlanamadı. Bir süredir makineye bağlı yaşayan Ezgi, bugün saat 11.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bu arada Deniz Özarslan'ın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Mersinli İzmir Güncel Haberler

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