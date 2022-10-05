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Son dakika haberleri | Bodrum'da çarşafa sarılı dağlık alana bırakılan paketten köpek ölüsü çıktı

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Son dakika haberleri | Bodrum'da çarşafa sarılı dağlık alana bırakılan paketten köpek ölüsü çıktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan paketten ölmüş köpek çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çarşafa sarılı bezle bağlanıp dağlık alana bırakılan paketten ölmüş köpek çıktı.

Konacık Mahallesi Gazderesi mevkisindeki ormanlık alanda kayalıkların arasında bir çarşaf içerisine sarılı üzerinde de kan olan bir paket görenler, durumu polise bildirdi.

Belirtilen bölgeye gelen ekipler bir süre önce bölgeye bırakılan ve kötü kokuların yayıldığı paketi açtı. Polis ekiplerince yapılan incelemede, bez paketin içerisinde ölü bir köpeğin olduğu tespit edildi.

Ölü köpeğin paketlenip bölgeye bırakılması çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

Ölen hayvanın belediye ekiplerince bölgeden alınarak uygun bir alana gömüleceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

Konacık Bodrum Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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