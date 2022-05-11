Aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA - İbrahim Torlak - Güncel
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Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde aynı aileden 4 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Arıca köyünde, aynı aileden Mehmet Şerif (52), Asya (59), Kübra (24) ve Bilal Ekinci'de (18), mantar yemeğinin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile üyeleri, yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / İbrahim Torlak - Güncel

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