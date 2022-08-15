Son dakika haberleri... Başkentteki fırtına ve sağanak nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti Son dakika haberler: Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Şahin, sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan fırtına nedeniyle Yenimahalle ilçemizde bir inşaatta kolon devrilmesi neticesinde üç vatandaşımız yaralanmış olup, hastaneye kaldırılan vatandaşlarımızdan biri maalesef hayatını kaybetmiştir." bilgisini paylaştı. Vali Şahin, iki yaralının tedavisine devam edildiğini belirtti. Güncel AA / Hüseyin Bardakcı Vasip Şahin Fırtına Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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