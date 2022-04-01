Son dakika haberleri | Başkentte binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Başkentte binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

AA - Sertaç Bulur - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Başkentte binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Mamak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde iki katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Akdere Mahallesi 433 Sokak'taki iki katlı binanın birinci katında öğle saatlerinde yangın çıktı.

Polis, sokağı araç trafiğine kapattı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıktığı dairede dumandan etkilenen 3 kişiye 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre yangına evdeki sünger yatağın üzerinde unutulan yanıcı cismin neden olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Son dakika haberleri | Başkentte binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberleri | Başkentte binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Yangın, Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title