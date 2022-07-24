Son dakika haberleri | Balkona konan yaralı atmaca tedaviye alındı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde balkona konan yaralı atmaca tedavi altına alındı.

Keşan'da yaralı atmaca Eylem ve Serkan Yavuz çiftinin evinin balkonuna kondu. Çiftin çocukları Efe ve İnci Yavuz, balkondaki atmacanın yaralı olduğunu fark ederek ailesine bildirdi. Atmaca, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince aileden teslim alındı. Belediye Başkanı Helvacıoğlu, atmacaya sahip çıktıkları için çifte ve çocuklarına teşekkür etti. Atmaca, Keşan Belediyesi Geçici Sokak Hayvanları Bakım Evi'nde tedavi altına alındı. Atmacanın, tedavisinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.