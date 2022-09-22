Son dakika haberleri... BALAKLİYA - Ukrayna'nın kontrolüne geçen Nova Husarivka köyü savaşın izlerini taşıyor

Harkiv bölgesinde yer alan, 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kalan ve Ukrayna güçlerinin kontrolü yeniden ele geçirdiği Nova Husarivka köyünde, Rus güçlerinden geriye kalan mühimmatlar Ukrayna güçlerince temizleniyor.

Savaştan önce yaklaşık 1000 kişinin ikamet ettiği Nova Husarivka köyü, 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kaldı. Bu köy, Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde başlattığı karşı saldırıda geri alınan bölgeler arasında yer alıyor.

Çok sayıda evin hasar gördüğü köy, adeta cephaneliği andırıyor. Yol kenarlarında bile Rus güçlerinden geriye kalan mühimmatlara rastlamak mümkün.

Ukrayna askerleri, köyde Rus güçleri tarafından kullanılan sığınaklardaki mühimmatları temizleyerek olası bir facianın önüne geçmeye çalışıyor.

Rus güçlerinin bazı depoları üs olarak kullandığı köyde, Rus güçlerine ait askeri üniformalar, yemek kutuları ve çok sayıda mühimmat göze çarpıyor.

Köy sakinlerinin büyük çoğunluğu savaş nedeniyle evlerini terk etmiş durumda. Geride kalanlar ise Ukrayna ordusunun bölgede kontrolü sağlamasının ardından evlerini onarmaya ve zorlu kış şartlarına hazırlanmaya çalışıyor.

Bölgeye giden ana yollardaki köprülerin hasar görmesi nedeniyle köye inşaat malzemesi getirmek zorlaşıyor. Bu nedenle köylüler, kırılan camlarını plastiklerle kapatmak zorunda kalmış.

Köy sakinlerinden 41 yaşındaki Yesinko Yelena, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Mart'taki bir saldırıda işten dönerken bacağının yaralandığını belirtti.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra ameliyata alındığını ve bacağına platin takıldığını ifade eden Yelena, platinin yerinden çıktığını ve yeniden ameliyat olması gerektiğini ancak bunu karşılayacak maddi imkanlarının olmadığını söyledi.

Saldırının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen koltuk değnekleriyle yürümeye çalışan Yelena, yaralandıktan sonra köyünü terk etmek zorunda kaldığını birkaç gün önce de evine geri döndüğünü aktardı.

Çatışmalarda köyde bulunan 2 tahıl ambarı da zarar görmüş durumda. Köyün kontrolünü ellerinde tuttukları sırada Rus güçleri, Ukraynalı çiftçi Alex'e ait tahıl ambarını yerleşmiş. Ambarın çatısı çatışmalarda ağır hasar almış. Çatıda oluşan delikler nedeniyle ambarlardaki tahıllar yağmur suyuna maruz kalmış. Ambardaki tahılın büyük kısmı filizlenmeye ve çürümeye başlamış.

Bu ambarı geçen yıl aldığını ve hayallerinin savaş nedeniyle elinden uçup gittiğini dile getiren Alex, "Çatıya 10 roket isabet etti ve çatıyı deldi. Her şey hasar aldı. Yeni aldığım traktörüm de hasar aldı. Ürünlerin üzerine yağmur yağdı ve şişmeye, çürümeye başladı. Ürünlerin nerede ise yüzde 30 ila 40'ı bozuldu." ifadelerini kullandı.

Alex, Ukrayna güçlerince geri alındıktan sonra köye geldiğini ve oluşan hasarı görünce kendini çok kötü hissettiğini ama ambarı onararak işini devam ettirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.