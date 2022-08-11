Bakan Varank: "Türkiye bölgesinin hatta dünyanın üretim üssü olma adaylığını her geçen gün pekiştirmeye devam ediyor"
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı.(3)
AA / Hakan Dündar - Güncel