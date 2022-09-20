Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancının tutukluluğu onaylandı

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Ağustos'ta ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişinin tutukluluk kararını onayladı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Ağustos'ta ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişinin tutukluluk kararını onayladı.

Dıraç Temyiz Mahkemesinde bugün, Elbasan bölgesine bağlı Grameç'te yaşanan olayla ilgili iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmaları kararı görüşüldü.

Temyiz Mahkemesi, söz konusu kişilerinin tutuklu kalmasına hükmetti.

Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, bu şahısların kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 24 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme" ve "bilgi edinme"den suçlanıyor.