Son dakika haberleri! Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı - Haberler

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Son dakika haberleri! Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı

AA - Hakan Dündar - Güncel
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Son dakika haberleri: Ankapark'taki dönme dolabın görüntüsü Ankara şehir görünümü Ulus ve 15 Temmuz Milli irade meydanı ANKARA - Başkentte Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı.

ULUS, BARTIN (AA) - Ankapark'taki dönme dolabın görüntüsü

Ankara şehir görünümü

Ulus ve 15 Temmuz Milli irade meydanı ANKARA - Başkentte Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı

Son dakika haberleri! Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı

Son dakika haberleri! Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı

Son dakika haberleri! Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı

AA / Hakan Dündar - Güncel

Ankapark, Fırtına, Ankara, Ulus, Güncel, Haberler

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