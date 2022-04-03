Son dakika haberleri! Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı
AA - Hakan Dündar - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri: Ankapark'taki dönme dolabın görüntüsü Ankara şehir görünümü Ulus ve 15 Temmuz Milli irade meydanı ANKARA - Başkentte Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı.
ULUS, BARTIN (AA) - Ankapark'taki dönme dolabın görüntüsü
Ankara şehir görünümü
Ulus ve 15 Temmuz Milli irade meydanı ANKARA - Başkentte Ankapark'taki dönme dolabın fırtına nedeniyle dönmesi kameralara yansıdı