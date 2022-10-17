Son dakika haberleri | Alkollü sürücünün otomobille çarptığı skuterdeki 2 arkadaş, yaşam savaşı veriyor

Son dakika haberler... ADANA'nın Çukurova ilçesinde skuter ile ilerleyen Alperen Efe Kadiroğlu (14) ile arkadaşı Esen Keskin'e (14), Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobille çarpıp, kaçtı.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde skuter ile ilerleyen Alperen Efe Kadiroğlu (14) ile arkadaşı Esen Keskin'e (14), Mustafa Türkmenoğlu (27) otomobille çarpıp, kaçtı. Beyin kanaması geçiren 2 arkadaş entübe edilirken, teslim olan sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Alperen Efe'nin babası Ziya Kadiroğlu, "Her geçen gün skuter kazası haberi alıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne olur bir çözüm bulunsun" dedi.

Kaza, 7 Ekim'de Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Alperen Efe Kadiroğlu yönetimindeki skutere Mustafa Türkmenoğlu idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada Kadiroğlu ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yola savrulup, ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Kadiroğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren Alperen ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi.

Bu arada kazadan 3 saat sonra polise giderek, teslim olan sürücü Mustafa Türkmenoğlu'nun 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. İfadesinde korktuğu için kaçtığını belirten Türkmenoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.