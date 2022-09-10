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Son dakika haberleri | Adana'da yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

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Son dakika haberleri | Adana'da yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir apartmanın 3. katındaki dairede kimse olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Daire sakininin 5. katta oturan kuzeni Poyraz Tekin, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi.

Tekin, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Mutlu Güney - Güncel

Toros Dağları Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

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