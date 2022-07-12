Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Akif Özdemir - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Adana'da sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar veren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... ADANA Çukurova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit edip, acil servise zarar verdiği iddia edilen hasta yakını A.S., gözaltına alınıp tutuklandı.

ADANA Çukurova Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını tehdit edip, acil servise zarar verdiği iddia edilen hasta yakını A.S., gözaltına alınıp tutuklandı.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. Hastanenin başhekimliğinden yapılan açıklamaya göre, hastanın ilk değerlendirmesi ve muayenesinin ardından yakınları, kayıt aşaması sırasında hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Hasta yakınları ayrıca görevi başındaki hekimleri tehdit etti. Hasta ise gerekli müdahalenin ardından bir üst merkeze sevk edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden birinin A.S. olduğu belirlendi. Polis ekipleri, sağlık çalışanlarını tehdit edip, hastaneye zarar verdiği iddiasıyla A.S.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Güncel

Devlet Hastanesi Çukurova Adana Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title