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Bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İddiaya göre, Sakarya Mahallesi'nde Sinan Ali Y. (40), evleri gözetlediği gerekçesiyle Y.K'ye (13) tepki gösterdi.

Çocuğun evine gidip durumu ailesine anlatması üzerine baba Emrullah K. (37), arkadaşları Cemil B. (35), Musap E. (25) ve Murat S. ile Sinan Ali Y'nin evine gitti.

Burada çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Ali Y'nin kardeşi Emrah Y. (37) ile karşı gruptan Emrullah K. ve Murat S. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Emrah Y, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan maktulün ağabeyi Sinan Ali Y, babası Ali Şahin Y. (64), Hüseyin H. (37) ve Kurtuluş D. (33) ile karşı gruptaki Emrullah K, Cemil B, Musap E. ve Murat S'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah K, Cemil B. ve Musap E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

Sinan Ali Seyhan Adana Güncel Haberler

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