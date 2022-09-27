Son dakika haberleri | Adalet Bakanı Bozdağ'dan Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin açıklama
Güncel Haberler
Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin "Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi saldırısına ilişkin " Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" açıklamasında bulundu.
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay - İHA)