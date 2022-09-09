Son dakika haberleri... ABD'de 6 ay önce hapisten çıkan saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı Güncel Haberler Son dakika haberleri: NEW ABD'nin Tennessee eyaletinde, cinayete teşebbüs suçundan hüküm giyen ve mart ayında salıverilen kişinin rastgele ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. NEW ABD'nin Tennessee eyaletinde, cinayete teşebbüs suçundan hüküm giyen ve mart ayında salıverilen kişinin rastgele ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Memphis Polis Departmanı yetkilileri, gün boyu yaşanan kovalamaca sonunda ele geçirilen saldırganın, sokakta ve alışveriş merkezlerinde insanlara rastgele ateş açtığını belirtti. Saldırganın 4 kişiyi öldürdüğü, 3 kişiyi de yaraladığı bildirildi. Polis, Ezekiel Kelly adlı siyahi saldırganın, kullandığı araçla bir otomobile çarptıktan sonra yakalandığını, saldırı anlarının sosyal medyadan paylaşıldığını ifade etti. Memphis Polis Departmanı, saatlerce süren saldırılar sırasında Twitter adresinden anlık güncellemelerle halkı uyarırken, mağdur sayısının artmaması için bir beyzbol stadyumunun ve üniversite kampüslerinin giriş çıkışlarının kapatıldığı, halk otobüsü hizmetlerinin askıya alındığı belirtildi. Memphis Polis Müdürü Cerelyn Davis, saldırganın yakalanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, 19 yaşındaki Kelly'nin Nisan 2021'de birinci derece cinayete teşebbüs ve benzeri suçlardan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Memphis Belediye Başkanı Jim Strickland da Kelly'nin mahkum edildikten 11 ay sonra mart ayında serbest bırakıldığına dikkati çekti. Saldırılara ilişkin kayıtlarda, Kelly'nin bir mağazaya girerken kameraya bakarak konuştuğu ve hemen ardından karşılaştığı ilk kişiye ateş ettiği görülüyor. Güncel Kaynak: AA / Mücahit Oktay Tam Gemi Şok Denemeleri Güncel Haberler Son Dakika

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