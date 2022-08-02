Son dakika haber... MUĞLA-28 ŞUBAT DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ÇEVİK BİR, TAHLİYE OLDU Son dakika haberleri: Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında, müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı Çevik Bir hakkında; sağlık sorunları nedeniyle infazına ara verilmesine karar verildi. Kararın ardından Çevik Bir cezaevinden tahliye edildi. Tahliyenin ardından Çevik Bir, ailesiyle birlikte Bodrum Yalıkavak'taki yaşadığı eve geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Çevik Bir, "Buralar çok değişmiş" dedi. Yürümekte güçlük çektiği görülen Çevik Bir, ailesiyle birlikte eve girmeden gazetecilere el salladı. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Çevik Bir 28 Şubat Ankara Güncel Haberler Son Dakika

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