Haber : Belediye Başkanı Kaynar'a trafikte yumruklu saldırı: Dayısı yapmış - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Başkanı Kaynar'a trafikte yumruklu saldırı: Dayısı yapmış

 - Güncelleme:

Son dakika haberine göre OSMANİYE'de Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, makam aracıyla seyir halindeyken, otomobille önünü kesen dayısı K.E.'nin yumruklu saldırısına uğradı.

OSMANİYE'de Yarbaşı Belde Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, makam aracıyla seyir halindeyken, otomobille önünü kesen dayısı K.E.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Başkan Kaynar, hastanede tedavi edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Düziçi ilçesi Karşıyaka Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Yarbaşı Belde Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kaynar, makam aracıyla seyir halindeyken, dayısı K.E. tarafından otomobille önü kesildi. Araçtan inen Kaynar, çıkan kavgada darbedildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk kontrolü yapılan Başkan Kaynar, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk darbeleriyle yüzünden yaralanan ve tedaviye alınan Kaynar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Belediye Başkanı Kaynar, taburcu olduktan sonra ifade için emniyete gitti. K.E. de olayın ardından gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Kamil Şeker - Güncel

Mustafa Kaynar Karşıyaka Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title