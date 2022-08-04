Yakıt alırken ateşlediği çakmak az kalsın istasyonu havaya uçuruyordu, o anlar kamerada

27 Temmuz Çarşamba günü Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Mustafa Akil (25), ATV aracıyla akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanı Mehmet Akbulut, araca yakıt doldurduğu sırada arkadaşıyla birlikte ATV'nin üzerinde oturmaya devam eden Mustafa Akil, bir anlık dalgınlık sonucu elindeki çakmağı ateşledi.

ÇALIŞANLAR YANGIN TÜPÜYLE MÜDAHALE ETTİ

Bunun üzerine ATV alev topuna dönerken, Akil ve Akbulut alevlerin arasında kaldı, arkasında oturan arkadaşı ise araçtan inip koşarak kurtuldu. İstasyon çalışanları, pantolonu sağ dizine kadar tutuşan Akil ile yerde sürüklenen ve kıyafetlerinin büyük bir bölümü alev alan Akbulut'a yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışanlar, ardından alev topuna dönen ATV aracına da müdahale etti.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akil ve Akbulut, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı 2 kişi, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.