Son dakika haberi: Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü Son dakika haberler: TOKAT'ta baraj inşaatına taş taşıyan kamyonun 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada aracın altında kalan sürücü Erol Tunçöz (52, yaşamını yitirdi. TOKAT'ta baraj inşaatına taş taşıyan kamyonun 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada aracın altında kalan sürücü Erol Tunçöz (52, yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Tokat'ın Turhal ilçene bağlı Yazıtepe köyünde, baraj inşaatının yakınlarında meydana geldi. Baraj inşaatında çalışan ve taş taşıyan Erol Tunçöz'ün kullandığı 06 FV 3424 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan kamyonun altında kalan sürücü Erol Tunçöz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince kamyonun altından çıkarılan Erol Tunçöz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. Güncel Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz Turhal Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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