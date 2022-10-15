Son dakika haberi! Tüfekle kovaladı, sığındığı bakkala ateş açtı; dükkan sahibi öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde R.Ç., eşiyle tartışırken, ayırmak için araya giren N.Ö.'yü pompalı tüfekle kovaladı. N.Ö., bakkala sığınırken, dükkana ateş açan R.Ç., kazara sahibi Ufuk Tıkız'ı vurdu. Tıkız, hastanede hayatını kaybederken, R.Ç. yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Mehtap Mahallesi 3565 Sokak'ta meydana geldi. R.Ç., eşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada, iddiaya göre, aynı mahallede yaşayan eşinin akrabası N.Ö., araya girdi. Buna sinirlenen R.Ç., pompalı tüfeğini alıp, N.Ö.'yü kovalamaya başladı. N.Ö., can havliyle Ufuk Tıkız'ın sahibi olduğu bakkale sığındı. R.Ç., bunun üzerine pompalı tüfeğini markete doğrultup, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği market işletmecisi, evli ve 1 çocuk babası Tıkız, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tıkız, ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tıkız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Tıkız'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan polis, R.Ç.'yi olayda kullandığı pompalı tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı.