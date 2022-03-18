Son dakika haberi! Trabzon'da evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
AA - Derviş Altuntaş - Güncel
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Son dakika haber... Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
AKÇAABAT, TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde evinde yangın çıkan 92 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yıldızlı Mahallesi'nde Ömer Özdemir'in yalnız yaşadığı tek katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasının ardından Özdemir'in cesedine ulaşıldı.
Cenaze, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Derviş Altuntaş - Güncel